اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي وضبط عشرات العبوات في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ، انه “تنفيذا لمنهجها في تعقب وملاحقة خلايا فلول داعش الارهابي والوصول الى مخلفات اسلحته واعتدته وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ وقوة برية من الفوجين اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في سيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة”.

واضاف البيان ” فيما تمكنت القوة من ضبط ٢١ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر في منطقة البو طيبان بالرمادي الانبار”.

واشار البيان “حيث جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب , كما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا”.