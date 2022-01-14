الحشد الشعبي: نستنكر رفع صورة شخصية سياسية على صورة الشهيد المهندس

استنكرت هيئة الحشد اشعبي، اليوم الجمعة، رفع صورة شخصيّة سياسيّة على صورة الشّهيد القائد المهندس في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار، “نستنكر بألم شديد رفع صورة شخصيّة سياسيّة على صورة الشّهيد القائد المهندس في محافظة ذي قار دون تبليغنا بذلك، مما جعل إبناء المحافظة العزيزة وإبناء الشهيد القائد من إنزال جميع الاعلانات المؤخذ بها موافقة وإبقاء صورة الشهيد المهندس “.

وأضافت، “نشكرُ الأهالي الأوفياء والشباب الغيارى الّذي حفظوا صورة شهيدهم القائد”.

وأشارت الى أنّ “صورة الشهيد القائد وُضِعَتْ بتسويغ قانوني، و تم استئجار المكان من قبل الشّركة المعنية بـ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١ وعلى ضوء ذلك تم التواصل مع الشركة المعنية وتم تبليغنا بـ إنزال جميع الاعلانات الذي وضعت على صورة الشهيد المهندس و تمديد وإبقاء الاعلان لـ فترة ٥/٢/٢٠٢٢ “.