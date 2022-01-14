الديمقراطي الكردستاني ينفي استهداف مقر الحزب للمره الثانية

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، استهداف مقر الحزب "للمرة الثانية".

وقال شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، إن "ما تردد عن استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، للمره الثانية غير صحيح".

وأوضح أن "ما حصل هو استهداف المقر برمانة يدوية في الساعة الخامسة من فجر أمس الخميس، دون أن يسفر عن خسائر بشرية ومادية، ولا صحة لما يتردد عن وقوع هجوم آخر اليوم".