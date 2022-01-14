وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين

افادت مصادر صحفية اليوم بوفاة ابن الطاغية المقبور المجرم صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين رشيد نجم النّاصري

واوضحت المصادر ان المجرم ياسين توفي في العاصمة القطرية الدوحة ولم تذكر المصادر سبب الوفاة الا انها قالت انه سيتم دفنه في قطر

يذكر ان المجرم ارشد ياسين يبلغ من العمر 73 عاما، وهو ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين، وهو أيضا زوج اخته من جهة الأم "نوال إبراهيم الحسين"،

وعرف عن المجرم ارشد ياسين انه اكبر مهرب اثار في الشرق الاوسط حيث كان يقوم بتهريب الاثار العراقية الى الاردن وتركيا عن طريق كردستان حيث كانت تربطه علاقات وثيقة مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ومن ثم بيعها في مزادات في دول العالم . كما قام بنهب كميات كبيرة من الذهب والاموال التي كانت في البنك المركزي العراقي بعد سقوط النظام الصدامي المقبور ونقلها في شاحنات الى الاردن ايضا

وكان اسمه من ضمن الاسماء المطلوب القاء القبض عليهم لاقترافه جرائم عديدة ضد الشعب العراقي ولكن تمكن من الاتفاق مع بعض الجهات الحكومية الامريكية بعدم اعتقاله لقاء اعطائهم اموالا واثار عراقية مهربة