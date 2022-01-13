الحشد الشعبي: العيث أصبحت بؤرة داعشية تهدد أمن ثلاث محافظات

كشف القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الخميس، عن بؤرة جديدة لخلايا تنظيم “داعش” الاجرامي تهدد امن ثلاث محافظات في آن واحد.

وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العمليات العسكرية التي جرت على الحدود بين ديالى والسليمانية وصلاح الدين دفعت خلايا داعش الارهابي للاختباء في تلال العيث شرق صلاح الدين وهي منطقة معقدة ومترامية الاطراف وذات جغرافية متباينة قريبة من مدن عدة”.

واضاف العزاوي،ان “اغلب الهجمات التي ضربت ديالى مؤخرا وخاصة ضمن قاطع حاوي العظيم انطلقت من مضافات داعش الارهابي في العيث”، مبينا أن “تلك المنطقة باتت تشكل امني على 3 محافظات في ان واحد في اشارة الى ديالى وكركوك وصلاح الدين”.

واشار الى ان” لجوء داعش الى مناطق معقدة من ناحية التضاريس للاختباء ياتي من اجل تفادي كشف مضافاته واوكاره الاجرامية”، مؤكدا “ضرورة السعي لعملية واسعة تنتهي مخاطر التنظيم في العيث والمناطق القريبة منها”.