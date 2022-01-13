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الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حاد باصابات بكورونا شرق المتوسط


أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المندري، اليوم الخميس، أن دول المنطقة تسجل ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكورونا.

وقال المنديري انه "اعتبارا من 8 كانون الثاني، بلغ عدد الحالات المؤكدة في شرق المتوسط 17.5 مليون إصابة، وأكثر من 317 ألف حالة وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات في الأسبوع الأول من العام الجاري 206980 شخصا، وتوفي 1053 مريضا".

وأضاف ان "هذا يشير إلى زيادة ملحوظة في عدد المرضى بنسبة تصل إلى 89%، على الرغم من انخفاض معدل الوفيات بنسبة 13%".

وتابع المنديري "سبب هذه الزيادة المقلقة في الإصابة متحور "أوميكرون" شديد العدوى".

وأشار إلى أن "15 دولة من 22 في المنطقة أبلغت عن تفشي "أوميكرون"، نتوقع من الدول الأخرى أن تبلغ عن ظهور هذا المتحور في المستقبل القريب، ويجب أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة".

ووفقا لممثل المنظمة، فهناك 6 ولايات في المنطقة يتم فيها تطعيم أقل من 10% من السكان في أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا واليمن.

 

وأوضح أن "هذه الدول لديها ما يكفي من اللقاحات لحماية ما يصل إلى 40% من السكان، والأمر هناك يتعلق بمشاكل أخرى من بينها انعدام الأمن والاستقرار السياسي، فضلا عن ضعف النظم الصحية والمشاكل اللوجستية".

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