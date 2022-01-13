مستشار عسكري: أميركا زادت من وجودها العسكري رغم الانسحاب المزعوم

كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الخميس، عن قيام القوات الاميركية بزيادة تواجدها بعد اعلان انسحابها من العراق في 31 كانون الأول 2021.

وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحركات ما يسمى التحالف الدولي بقيادة امريكا زادت بالتزامن مع وصول قوات اميركية الى قاعدة عين الاسد ما يؤشر الى عدم وجود اي انسحاب أميركي حقيقي من البلاد”.

واضاف ان “الوجود العسكري في العراق يتزايد وبشكل لافت ولا يمكن انكاره مطلقا سيما على الحدود العراقية السورية باتجاه قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل”.

وحذر الاعسم من “وجود مخطط داعشي لاستهداف امن المدن عبر اختراق الحدود العراقية السورية واستهدف المدن”، مستبعدا ان “يتم اعادة سيناريو احتلال المدن كما حدث في نكسة حزيران من سقوط الموصل ومناطق اخرى”