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يوتيوبر عراقي شهير يقتل ابنته بالرصاص ويلوذ بالفرار.. ما القصة؟


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتغريدات المتابعين والناشطين المطالبين بالقبض على يوتيوبر من مدينة البصرة يدعى محمد العيساوي بعدما قتل ابنته التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

وعبر وسم "#حق_شهد_العيساوي" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ضرورة القبض على الجاني وكشف الحقيقة للجمهور وعدم التستر على الجاني وإن كان مشهورًا.

بالمقابل اكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي ، أن "شرطة محافظة البصرة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن متهم هارب بعد أن قام بقتل ابنته من خلال إطلاق النار عليه بواسطة مسدس داخل دارها".

واضاف البيان ان "قوات الشرطة كثفت جهودها لإلقاء القبض على المتهم".

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