نائب: معلومات عن تسلل 200 إرهابي الى منطقة الطارمية

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الخميس , وجود معلومات عن تسلل 200 إرهابي الى قاطع الطارمية , مطالبا الجهات الأمنية بعدم التراخي وتكثيف الجهد الاستخباري.

وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “معلومات وردت بدخول متسللين من عناصر إرهابية الى قاطع الطارمية شمال بغداد”، مبينا ان “الاخبار تشير الى ان عدد المتسللين بلغ ما يقرب من 200 عنصر داعشي”.

وأضاف ان “تسلل هذا العدد من الدواعش هدفه خلق فوضى مستغلا الازمة السياسية التي تمر بها القوى السياسية”، مبينا ان “هذا الكم من الإرهابيين وتزامنه مع الازمة السياسية يدعو الى ترصين الصفوق وبالأخص البيت الشيعي لاجل اجهاض المؤامرة التي حيكت من قبل جهات داخلية وخارجية”.

يشار الى ان الجماعات الإرهابية قد ازدادت نشاطاتها في الآونة الأخيرة خصوصا في المناطق الغربية وديالى.