الديمقراطي يؤكد “رفضه القاطع” لتولي صالح منصب رئاسة الجمهورية

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، “رفضه القاطع” لتولي برهم صالح منصب رئاسة الجمهورية العراقية لولاية ثانية.

وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم، في تصريح ل/ المعلومة /، إن “مرشح رئاسة الجمهورية لن يمر دون موافقة الديمقراطي”، مبيناً أن “الأطراف الكردية متفقة على اختيار شخصية واحدة مقبولة من قبل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والمجيء بها إلى بغداد، وتمريرها في البرلمان”.

وأضاف، أن “مقبولية صالح توجد عن الاتحاد فقط”، مشيرا إلى أنه “من الممكن ترشيح هوشيار زيباري كمرشح للرئاسة فالأمر يعود بالأول والأخير إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في حالة إصرار الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح”.

يذكر أن خلافات حادة تعصف بين أحزاب إقليم كردستان؛ بسبب منصب رئاسة الجمهورية، فمن يريده الديمقراطي يرفضه الاتحاد، ومن يريده الاتحاد يرفضه الديمقراطي.