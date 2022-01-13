الاطار التنسيقي: ارقامنا صعبة ولا يمكن لأي طرف تهميشنا

اكد عضو الإطار التنسيقي قصي عباس ، الخميس، ان الاطار يمتلك ارقام نيابية لا يمكن تجاهلها او تهميشها من اي طرف سياسي كان، مبينا ان كلمة الفصل للمحكمة الاتحادية حول شرعية الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال عباس في حوار متلفز ان ” الاطار التنسيقي وما يملكه من اعداد نواب رقم صعب والحوار مستمر مع الكتل الأخرى بما يخص تشكل الحكومة وان التحالف بين الاطار والتيار امر وارد ومتوقع حرصا على وحدة البلاد “.

واضاف ان “كلمة الفصل للمحكمة الاتحادية حول شرعية الجلسة الأولى للبرلمان وان ما حصل في الجلسة الأولى يوصف بـ “الانقلاب” وما جرى في الجلسة دليل على وجود اتفاق مسبق “.

وأشار عباس الى ان ” مجريات الجلسة الأولى لها مردود سلبي على كافة المفاصل الأمنية والاقتصادية منها ونهج الكتل السنية والكردية دليل على عدم حرصهم على مسالة الحفاظ على الامن “، مبينا ان ” توحيد الصف الشيعي امر وارد والكل يؤكد عليه والأيام القادمة ستشهد تطورا بالمفاوضات والتوصل لاتفاق مع التيار الصدري”.