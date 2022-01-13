بافل طالباني في بغداد للتحشيد لمعركة رئاسة الجمهورية

كشف عضو الكادر المتقدم للاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، الخميس، عن وصول رئيس الاتحاد بافل طالباني إلى بغداد لاطلاق مفاوضات سياسية جديدة تخص التحالفات المقبلة وتمرير مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية.

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طالباني في بغداد وسينطلق في مفاوضات مع جميع القوى السياسية من اجل التباحث بشان رئاسة الجمهورية وغيرها”.

واضاف ان “الاطار التنسيقي هو الاقرب الينا في المرحلة المقبلة بسبب المشتركات الكثيرة بضمنها تعرضنا للغدر من قبل القوى السياسية التي مررت مقررات الجلسة الاولى”.

واشار الى ان “رئاسة الجمهورية مازالت من حقنا وبرهم صالح هو المرشح الوحيد للمنصب ولن نقبل بأي شروط تفرض علينا من الحزب الديمقراطي”.

واوضح ان “التنافس على رئاسة الجمهورية سيكون بين مرشح الديمقراطي والاتحاد ونعول على سيناريو 2018 بصعود برهم صالح رغم اتفاق اغلب القوى السياسية مع الديمقراطي على تمرير مرشحهم الا ان قناعة النواب اختلفت عن اتفاقات رئاسة الكتل”.