التربية تحدد المواد الدراسية المشمولة بالامتحانات الوزارية

حددت وزارة التربية، الخميس، المواد الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية.
وقالت الوزارة في توضيح رسمي إن المواد ستشمل:
1- لمرحلة السادس الإبتدائي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم، الاجتماعيات).
2- لمرحلة الثالث المتوسط (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، الاجتماعيات، الإنسان وصحته، الكيمياء، الفيزياء).
3- أمّا مرحلة السادس الإعدادي ستشمل مادة التربية الإسلامية بالإضافة إلى المواد التي تم اعتمادها في العام الدراسي السابق 2020-2021.
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