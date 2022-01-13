التربية تحدد المواد الدراسية المشمولة بالامتحانات الوزارية

حددت وزارة التربية، الخميس، المواد الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية.

وقالت الوزارة في توضيح رسمي إن المواد ستشمل:

1- لمرحلة السادس الإبتدائي (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم، الاجتماعيات).

2- لمرحلة الثالث المتوسط (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، الاجتماعيات، الإنسان وصحته، الكيمياء، الفيزياء).

3- أمّا مرحلة السادس الإعدادي ستشمل مادة التربية الإسلامية بالإضافة إلى المواد التي تم اعتمادها في العام الدراسي السابق 2020-2021.