الجمالي: الجلسة الأولى كانت عبارة عن سيرك للدمى اشتركت بها دول

وصف النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الخميس ، الجلسة الأولى لمجلس النواب بانها سيرك للدمى اشتركت بها كتل سياسية بتوجيه من دول معينة.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما جرى في الجلسة الأولى للبرلمان كان عبارة عن سيرك للدمئى اشتركت بها دول معينة”، مبينا أن “تركيا والإمارات لها اليد الطولى في عملية تنصيب الحلبوسي رئيسا للبرلمان .

وأضاف أن “دور الخارج كان واضحا في عملية احداث شرخ داخل المكون الشيعي”، مشيرا الى ان “تركيا والإمارات لعب دورا سلبيا في ضياع انعقاد الجلسة الأولى”.

وكان الجمالي قد دعا في تصريح سابق، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى احالة نفسه إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.