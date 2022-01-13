التربية تصدر عدداً من التوصيات بشأن امتحانات العام الدراسي الحالي

ترأس وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الخميس، اجتماعاً مهما ضم اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات للتباحث في موضوع تنظيم امتحانات العام الدراسي 2021 – 2022 وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية .

وذكرت وزارة التربية في بيان ان "المجتمعين صوتوا على ان تكون الفحوص الامتحانية لجميع المواد الدراسية في الامتحانات العامة (الابتدائية ، الثانوية) كما كانت في عهدها السابق (قبل ازمة كوفيد 19 )".

وأوضح البيان، إنه "تم الاتفاق على تحديد مواعيد اجراء امتحانات الدور الأول للمراحل المنتهية (الابتدائي والثانوي ) على ان تصدر الجداول الخاصة بها خلال الايام القليلة القادمة".

ودعت وزارة التربية "الطلبة الى استغلال فرصة الدوام الحضوري لزيادة الاجتهاد والتعلم من اجل بناء مستقبل العراق ، متمنيةً للجميع النجاح والموفقية في مسيرة العلم والمعرفة".