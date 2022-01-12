نائب يدعو الحلبوسي لإحالة نفسه إلى لجنة السلوك النيابي

دعا النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى إحالة نفسه الى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الامر بات واضحا خصوصا مع وجود استهداف لرئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني لأغراض سياسية”.

وأضاف أن “الحلبوسي ومن معه يحاولون فرض إرادتهم على الآخرين لإسكات أعضاء مجلس النواب”، مطالبا الاخير بـ”إحالة نفسه إلى لجنة السلوك النيابي”.

وكان رئاسة مجلس النواب قررت، أمس الثلاثاء ، إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.