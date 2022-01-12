الاتحاد: البارزاني يفرض شروطا تعجيزية علينا بشان رئاسة الجمهورية

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الأربعاء , ان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني مازال يفرض شروطا تعجيزية خلال مباحثاته مع الاتحاد الوطني بشان تسمية شخصية رئيس الجمهورية.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الخلاف بشأن تسمية رئيس الجمهورية مازال غير محسوم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني , الا ان الحوارات مازالت مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي ” .

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني فرض علينا شروطا تعجيزية لايمكن ان نقبل بها في هذا الشأن حيث طلب منا ترشيح شخصيتين لرئاسة الجمهورية وهو من سيختار احدهما في حين ان الاتحاد الوطني يرفض ذلك وان مرشحه الوحيد هو برهم صالح”.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف في وقت سابق، عن إصرار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على رفض ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.