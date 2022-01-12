من خلال الحلبوسي.. انطلاق المشروع الخليجي للالتفاف على القرار الشيعي

اعتبر عضو الإطار التنسيقي علاء الحدادي، الاربعاء، ما حدث في جلسة النواب الاولى هو التفاف لمصادرة القرار الشيعي.

وقال الحدادي في تصريح ل / المعلومة /، إن “المشروع الخليجي الذي جاء به الحلبوسي قائم ومستمر لمصادرة القرار الشيعي بكامله “لافتاً إلى أن “دول الخليج تسعى من خلال الحلبوسي للالتفاف على القرار الشيعي في العراق”.

وأضاف أن “ما جرى في الجلسة الأولى كان اكبر من تسميه الكتلة الأكبر والاشتراك بالحكومة المقبلة “موضحاً أن “الهدف كان لإضعاف وإنهاء القرار الشيعي”.

ولفت إلى أن “المشروع الإماراتي الذي جاء به الحلبوسي للعراق سيحاول إنهاء القرار الشيعي ولكن نحن نتصدى لجميع المحاولات التي تريد إقصاء البيت الشيعي”.

وكشفت الخبيرة القانونية رقية الخزعلي، في وقت سابق، عن وجود ثلاث ثغرات قانونية خلال الجلسة الاولى لمجلس النواب تلزم المحكمة الاتحادية الاخذ بها، مبينة ان انتخابات هيئة رئاسة البرلمان مخالفة للدستور ولا يمكن الاخذ بها مطلقا.