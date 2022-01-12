توضيح بشأن آلية الدوام الرسمي في مدارس العراق

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن آلية وطبيعة الدوام الرسمي في المديريات العامة للتربية وكذلك المدارس، وذلك بعد توجيه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بتقليص الدوام في الدوائر التابعة للمحافظة بنسبة 50%؛ جراء ارتفاع إصابات كورونا.

وقالت التربية في بيان إنها "تؤكد استمرار دوام الملاكات التربوية والتعليمية والاشرافية والادارية التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمدارس على ما كانت عليه دون أي تغيير".

وأضافت، أن "جميع المؤسسات التربوية تخضع على وجه الخصوص والحصر الى تعليمات اللجنة العليا للصحة السلامة، وهي ملتزمة بها بشكل تام ، لافتةً الى ان آلية وطبيعة الدوام الرسمي في المديريات العامة للتربية وكذلك المدارس يُحدد من قبل وزارة التربية حصراً".