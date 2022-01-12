موظف عراقي يمزق ملابسه وهو يتحدث عن فساد مطار بغداد ووزارة النقل (فيديو)

عبّر موظف عراقي في وزارة النقل، عن غضبه من الفساد المستشري في مطار بغداد الدولي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موظف في وزارة النقل يتحدث عن فساد مطار بغداد، وكيفية اهمال العجلات الحكومية الخاصة بنقل المسافر من اجل اسناد المهمة الى شركات وسيارات بلوحات مدنية.

وقال الموظف بحسب المقطع المصور، إن "الفساد مستشري في المطار بشكل كبير، حيث النداء فساد وتكسي المميز فساد وعقودهم باطلة".

وأضاف، "أعلم انني سوف اتجرد من عملي وأطرد ولكن هذه هي الحقيقة.. الفساد مستشري بشكل كبير في وزارة النقل ومطار بغداد، والجميع مرتشي".

وتابع، "اننا موظفين وبتمويل ذاتي، كل شخص راتبه لا يتجاوز الـ400 ألف، وحتى عندما تكلم المدير العام تم استهدافه، كون الجميع فاسدين ومرتشين".