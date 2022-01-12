قرارات هامة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة "اوميكرون" – عاجل

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الأربعاء، توصياتها بشأن الوضع الوبائي في العراق، فيما قررت الغاء استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"،

مبينا انه "جرت خلاله مناقشة تطورات جائحة كورونا بالعراق في ظل الزيادة الحادة بالإصابات بالمتحور الجديد عالمياً، والجهود الصحية المتوخاة لاحتواء الموجة الجديدة التي يشهدها العراق حالياً".

وبحسب البيان، أكدت وزارة الصحة على "تهيئة المستشفيات وتوفير المستلزمات اللازمة من أسرّة، وأدوية، وأوكسجين، وأجهزة تنفس في جميع دوائر الصحة بالمحافظات تحسباً لأي زيادة بأعداد الإصابات والرقود"، لافتة الى "استمرار العمل بفحص النماذج المشتبه إصابتها بالمتحور الجديد (أوميكرون)".

وأشارت إلى "استمرار حملات التلقيح في المؤسسات الصحية والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية والجامعات، إلى جانب الفرق الميدانية وبإشراف كوادر طبية وصحية متخصصة، وضمن خطة الإسناد الطارئ للتطعيم باللقاحات المتوفرة".

وتطرقت إلى "الموقف اللقاحي في العراق، حيث بلغت أعداد الملقحين بجرعة واحدة أكثر من ثمانية ملايين مواطن، وتواصل الوزارة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية".

ووفقا للبيان، وأكد الاجتماع على "ضرورة استمرار حملات التوعية للمواطنين بشأن الالتزام بالإرشادات الوقائية وحثهم على أخذ اللقاح، والتأكيد على إسناد وزارة الصحة من قبل كل الجهات المعنية".

وتابع البيان، انه "بعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاجتماع، أصدرت اللجنة التوصيات الآتية:

1- إلزام الوافدين إلى العراق كافة، من العراقيين والأجانب بإبراز كارتات لقاحات كوفيد-19، (المحتوية على رمز التحقق IQ)، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) سالب يثبت خلوه من مرض كوفيد-19، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله إلى العراق، واستثناء من يتعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك.

2- مراعاة تقليل فرص التعامل والتماس مع مرضى كوفيد-19، في ردهات العزل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من لبس الكمام، والتباعد البدني، وتعقيم اليدين باستمرار.

3- يلغى استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19.

4- لغرض استثمار تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في تبسيط إجراءات السفر، ومنع التزوير، والحفاظ على مصداقية معلومات شهادات التلقيح الدولية، جرى التوجيه بإجراء الربط البيني بين منظومة الجوازات ومنظومة هذه الشهادات، وإنشاء الوسيط البيني لمشاركة البيانات.

5- إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات غير الحكومية كافة، بإعمام قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19، إلى دوائرهم كافة لغرض تطبيقها؛ كون أغلب الدوائر لم تطبق تلك الإجراءات بسبب عدم ورودها عن طريق وزاراتهم، مع ضرورة متابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيهم كافة، وعدم التهاون بهذا الخصوص لأهمية اللقاحات في حمايتهم وحماية المراجعين، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في دوائرهم، مع وضع اللافتات والإعلانات عند مداخل جميع الدوائر بإلزام المراجعين بإبراز كارت التلقيح عند مراجعة دائرة معينة.

6- التأكيد على جهاز الأمن الوطني لمتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات تطعيم لقاح كوفيد-19 الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها.

7- التأكيد على سلطة الطيران المدني مساعدة الكوادر الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية، أو فحص (PCR)، وعدم السماح لهم بالسفر.

8- تعديل الفقرة (ثانياً/1/هـ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (22) لسنة 2021، لتكون فترة الزيارة (14) يوماً بدلاً من (7) أيام، والسماح بدخول المجاميع السياحية من الجنسية الهندية.

9- توجيه شبكة الإعلام العراقي، وهيئة الإعلام والاتصالات بالقيام بحملات لتوعية المواطنين، وبذل كل الجهود لحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات من أقرب منفذ تلقيحي.