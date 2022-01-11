الحشد الشعبي: دمرنا 3 مضافات لداعش الإرهابي خلال اقل من شهر في ديالى

اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، ان مضافات الانتحاريين في تنظيم داعش الارهابي باتت من الماضي في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المفارز الاستخبارية في الحشد الشعبي سعت في السنوات الاخيرة الى انهاء ملف مضافات الانتحاريين في تنظيم داعش الارهابي والتي تدار من قبل خلايا نائمة في محاولة لشن هجمات تستهدف امن واستقرار مدن ديالى”.

واضاف ان “جهود الحشد الشعبي اتت ثمارها في انهاء ملف مضافات الانتحاريين بالكامل من خلال رصدها وتدميرها والتي كانت تشكل خطر مباشر على الامن والاستقرار مؤكدا انه خلال 2021 دمرت 3 مضافات سرية خلال اقل من شهر بعد كشف مواقعها السرية”.

واشار الى ان “تدمير مضافات الانتحاريين تمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار وهذا ما يفسر عدم تسجيل اي عمليات ارهابية في الاشهر الماضية”.

وعانت ديالى لسنوات من هجمات انتحارية ارهابية تسببت في سقوط العشرات من الضحايا”.