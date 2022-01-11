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الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الان في مكتب الشيخ همام حمودي لمناقشة تداعيات الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وكالة انباء براثا
91
2022-01-11
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الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الان في مكتب الشيخ همام حمودي لمناقشة تداعيات الجلسة الأولى لمجلس النواب.
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