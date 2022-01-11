الوطني الكردستاني يكشف عن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني ، الثلاثاء، عن مرشح جديد لمنصب رئاسة الجمهورية غير برهم صالح.

وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح ل / المعلومة /، إن “هناك مرشح جديد قد حسم أمره من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة منصب الجمهورية “مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمانع ترشيحنا اي شخصية لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “الورقة الرابحة الان ليست منصب رئيس الجمهورية وإنما الشعب الكردي والاقليم، ومنصب رئيس الجمهورية قد حسم لمرشح أخر”.

وكان مصدر سياسي مطلع قد أكد ، في وقت سابق، على إصرار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على رفض ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.