سياسيون: الحلبوسي خالف الدستور ومشروع التطبيع قائم بدعم خليجي

اكدت اطراف سياسية ان محمد الحلبوسي قد خالف الدستور بقبوله الصعود الى منصة البرلمان رغم رفع الجلسة من قبل رئيس السن، لافتة الى ان وصول الحلبوسي الى هذا المنصب بدعم خليجي جاء تمهيدا لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال النائب المستقل باسم خشان لـ/المعلومة/، إن “الإجراءات التي أعقبت نقل رئيس السن للبرلمان محمود المشهداني الى المستشفى كانت باطلة، حيث ان صعود الحلبوسي الى المنصة يعد مخالفا للدستور ويصل الى الحنث باليمين”.

من جانب اخر، بين عضو منظمة بدر محمد جاسم لـ /المعلومة/، ان “مشروعا صهيواميركي ينفذ في العراق، بعد قدوم الحلبوسي من دول الخليج، لافتا الى ان المخطط يهدف الى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

من جهة أخرى، اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي لـ /ألمعلومة/، ان “الفوضى السياسية ستعم البرلمان خلال الايام المقبلة وستستمر لغاية انتهاء الدورة النيابية بسبب الخلافات السياسية، بعد ان تم الاتفاق قبل شهر بين بعض القوى السياسية لدعم الحلبوسي لتجديد ولايته”.