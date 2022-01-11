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الديمقراطي يرفض التجديد لـ"برهم صالح" ويطرح أسماً مشروطاً


أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، رفضه التجديد لبرهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري بشرط واحد.

وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم، في حديث صحفي إن "المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية اذا لم يكن بالتوافق بين الحزبين الكرديين، وموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بدرجة أساس، فلن يمر".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على ترشيح شخصية مقبولة من الطرفين، والمجيء به إلى بغداد وتمريره في مجلس النواب".

وبين عبد الكريم، أن "برهم صالح مقبول فقط من قبل حزب الاتحاد، وحال تم الإصرار عليه، فسيتجه الديمقراطي إلى ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".

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