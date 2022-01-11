محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال لغدٍ وبعده بسبب الامطار الغزيرة

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس، وتطبيق حظر جزئي للتجوال ليومي الأربعاء والخميس.

وقال مكتب المحافظ في بيان ، إن المحافظ "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس ليومي الأربعاء والخميس، وتطبيق حظر جزئي للتجوال؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية على مدن وسط و شمال صلاح الدين، وأدت لصعوبة التنقل، ومن أجل فسح المجال للدوائر المعنية بسحب المياه من الطرق الرئيسة وتخفيف الأحمال بسبب اعمال المجاري في اغلب اقضية المحافظة".

واستنى من القرار "الدوائر الصحية والخدمية".