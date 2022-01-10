احباط محاولة لتفجير احدى أسواق الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، عن أحباط عملية انتحارية باستخدام دراجة نارية لاستهداف أحد الأسواق الحيوية في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان إنه “بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اشارت فيها الى وجود دراجة نارية مفخخة تم اخفائها داخل صحراء الرطبة الجانب الشمالي في منطقة وادي حوران ومعها كمية من المتفجرات كان الارهابييون يخططون لانتهاز الفرصة وادخالها الى سوق قضاء الرطبة المكتظ بالمواطنين وتفجيرها بواسطة انتحاري لايقاع اكبر عدد من الضحايا”.

وأضافت أنه، “وعلى ضوء تلك المعلومات تحركت مفارز الشعبة المذكورة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة وقوة من استخبارات لواء ١٩ والفوج الثالث من اللواء الى مكان تواجد الدراجة حيث تم العثور عليها داخل غرفة في قرية مهجورة بالقرب من وادي ابيلة شمال قضاء الرطبة وهي كانت مسلكة ومعدة للتفجير كما ضبط داخل الغرفة على ٤ جلكانات بسعات مختلفة معبأة بمادة السي فور و١٠ مقذوفات متنوعة، و٢ حاوية عتاد عيار ١٢،٥ ملم، و٢٠٠ اطلاقة عيار ٢٣ ملم، بالاضافة الى مفروشات وملابس”.

وأكدت الخلية، انه “تم تفجير الغرفة وجميع المواد موقعيا من قبل مفرزة معالجة كتيبة هندسة ميدان الفرقة، كما قامت القوة بتفتيش جميع المنازل المحيطة بالقرية للبحث عن الارهابيين وتامينها من المخاطر المتوقعة”.