خبير اقتصادي: الكاظمي منح “امتيازات ضخمة” للنواب وعلى البرلمان الجديد الغاءها

أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الاثنين، ان امتيازات أعضاء مجلس النواب كانت ضخمة في فترة حكومة الكاظمي رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه البلاد.

وقال العلي ل/ المعلومة/ إن “هناك مبالغ كبيرة تصرف للنواب من بينها تحسين المعيشة وبدلات الاجار الضخمة فضلا عن الرواتب الاسمية التي تبلغ قرابة 5 ملايين دينار وكذلك الأموال التي تصرف على الحمايات الخاصة” مشيرا إلى إن “أمر تخفيض هذه الامتيازات خلال الحكومة المقبلة يعود إلى رئاسة الحكومة والإرادة السياسية”.

وأضاف، ان “حكومة الكاظمي كانت تطالب بإجراءات مشددة ضد نفقات المواطنين ورواتب الموظفين ولم تفكر بتقليل امتيازات النواب وخلق نوع من الإنصاف مع الشعب”.

وأشار إلى أن “تخفيض هذه الامتيازات هي أخلاقية صرفة ولا توجد قيود أوقوانين تفرض هذه الأمر”.