نائب سابق: الكتلة الصدرية تبرم اتفاقات مع دول لابعاد القوى الوطنية العراقية

حذر النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، من مخططات تهدف إلى إبعاد القوى الوطنية عن العلمية السياسية.

وقال جعفر في تصريح ل/المعلومة/ إن “اطرافاً خارجية أو دول قد تقف خلف اتفاق الكتلة الصدرية مع القليل من الشيعة فضلا عن السنة والحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا أن “تلك الجهات تجري مشاورات مستمرة مع أطراف دولية”.

وأضاف، إن “أمر إبعاد القوى الشيعية الوطنية ليس بجديد ونتائج الانتخابات أدت إلى تقليل مشاركة هذه القوى في الحكومة”.

وأشار جعفر إلى إن “ما حدث في جلسة البرلمان الأولى هو امتداد للمخططات التي تهدف إلى إبعاد القوى الوطنية”