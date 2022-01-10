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الخالدي: الفوضى ستعم البرلمان خلال الايام المقبلة بسبب الصراعات


توقع مقرر مجلس النواب السابق محمد الخالدي، الاثنين، تزايد حدة الانقسامات السياسية وانعكاسها على اداء مجلس النواب، مبينا ان الفوضى ستعم كل البرلمان خلال الجلسات المقبلة.

وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سيناريو جلسة تنصيب محمد الحلبوسي ونوابه كان متوقعا سيما مع استمرار الخلافات السياسية”.

واضاف ان “اتفاقا بين بعض القوى السياسية قد جرى قبل شهر لدعم محمد الحلبوسي لتجديد ولايته لرئاسة البرلمان وتحقق الامس”، مبينا أن “الفوضى السياسية ستعم البرلمان خلال الايام المقبلة وستستمر لغاية انتهاء الدورة النيابية بسبب الخلافات السياسية”.

وكان عضو مجلس النواب السابق ياسين العبيدي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن ماجرى يوم أمس في جلسة البرلمان الاولى كان باطلا من كل النواحي.

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