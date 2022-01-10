نائب يبين سبب خروج نواب الاطار التنسيقي من جلسة الأمس

بين النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، إن مغادرة أعضاء الاطار التنسيقي في جلسة أمس الاحد، جاءت بعد تعليقها من قبل رئيس السن محمود المشهداني .

وقال مخيف في تصريح ل /المعلومة/، إن “أحد الأعضاء قدم أدلة بخصوص عدم شرعية تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان، وعلى اثر ذلك قام المشهداني برفع الجلسة”.

وأضاف، أن “أعضاء الاطار التنسيقي غادروا الجلسة بعد أن رفعها رئيس السن لغرض التداول”، معتبرا أن “ردة فعل بعض النواب على رفع الجلسة غير منطقية، الأمر الذي تسبب بالفوضى داخل المجلس”.