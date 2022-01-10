المطلبي: البرلمان لن يعقد أي جلسة الا بعد حسم الشكاوى

أكد السياسي المستقل سعد المطلبي , الاثنين , ان الورقة التي تقديمها من قبل الاطار التنسيقي بشان الكتلة الأكبر تضمن 88 توقيعا لنواب فائزين, مبينا أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب سوف لن تعقد الا بعد حسم الشكاوى المقدمة من قبل الطاعنين بآلية الجلسة الأولى.

وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الاطار التنسيقي قدم ورقته بشأن كونه الكتلة الأكبر والتي تم تسليمها لرئيس السن محمود المشهداني تضمنت 88 توقيعا لنواب فائزين ولم تقدم أي ورقة أخرى لرئيس السن”، مبينا ان “الورقة سلمت الى الدائرة القانونية لمجلس النواب ويجب ان تكون هي المعتمدة”.

وأضاف ان ” قوى الاطار التنسيقي والنائب باسم خشان اعلنوا تقديمهم شكوى للمحكمة الاتحادية مرفقة بالمخالفات التي تم ارتكابها خلال الجلسة الأولى , وبالتالي فان الجلسة المقبلة سوف لن تعقد الا بعد ان تفصل المحكمة الاتحادية بالطعون” .

وكان عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري أكد في تصريح سابق عدم دستورية جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاحد والتي تخللها الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني ونقله الى المستشفى، فيما أشار الى بدء حراك شعبي لرفض مخرجات الجلسة.