الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن تنازله عن منصب رئيس الجمهورية

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إنه “تنازل” عن منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال سكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، في ندوة سياسية “عندما اخترنا منصب نائب رئيس البرلمان كان على بعض الأطراف أن تفهم أننا تركنا لهم رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن حزبه “لا يخطط للحصول على منصب رئيس الجمهورية”.

وأكد “كان على بعض الأطراف- في إشارة إلى الاتحاد الوطني- أن تفهم باننا عندما اخترنا منصب نائب رئيس البرلمان، فان رئاسة الجمهورية تركنا لأناس آخرين، لكن لم يفهموا”.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض قيادات الاتحاد الوطني لوكالة شفق نيوز، إنها “تتمسك” بإعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أشرت معارضة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لذلك.

ولم يتطرق ميراني خلال حديثه لملف المرشحين، مكتفياً بالقول إن حزبه سيبحث موضوعة المنصب مع الاتحاد الوطني.