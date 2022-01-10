البطيخ يتهم جهات سياسية بالتمهيد لـ “حكومة دكتاتورية” في العراق

أعتبر القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاثنين، أن ما حدث في مجلس النواب في جلسته الأولى هو بداية حكم دكتاتوري والسيطرة على مفاصل الدولة.

وقال البطيخ في تصريح ل/المعلومة/، إن “النظام البرلماني العراقي القائم لا يلتزم بالقوانين “مؤكدا أن “القضية محسومة بتحقيق النتيجة قبل الدخول الى مجلس النواب والجميع ملزم بالتصويت الى شخصية واحدة”.

وأضاف، أن “ما توقعناه بخصوص حكومة الأغلبية صحيح والحكومة المقبلة ستكون حكومة دكتاتورية اذا بقى الحال على ما هو عليه”.

وأشار الى أن “حكومة الأغلبية هي حكومة دكتاتورية لا رأي للشعب العراقي بها لذلك نطمع لتكوين حكومة توافقية وطنية مشتركة تعمل من أجل الصالح العام”.

وكان عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري أكد في تصريح سابق لـ /المعلومة/، عدم دستورية جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاحد والتي تخللها الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني ونقله الى المستشفى، فيما أشار الى بدء حراك شعبي لرفض مخرجات الجلسة.