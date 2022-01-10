نائب سابق: إجراءات جلسة الامس باطلة من كافة النواحي

أكد عضو مجلس النواب السابق ياسين العبيدي، الاثنين، أن ماجرى يوم أمس في جلسة البرلمان الاولى كان باطلا من كل النواحي.

وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ماجرى في جلسة مجلس النواب، امس الاحد، هو التفاف على الدستور والقانون ومخالفة للاتفاقيات السياسية ومحاولة لاجتثاث طرف معين وإضعافة في المعادلة”.

وأضاف أن “على المحكمة الاتحادية تصحيح وتعديل مسار ماجرى وإلا نحن أمام مشهد جديد لاتحترم فيه السياقات الدستورية”.

وجرى يوم أمس انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب بعد تعرض رئيس السن محمود المشهداني لوعكة صحية ورفع الجلسة للمداولة.