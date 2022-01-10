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خبير قانوني: حادثة الاعتداء على رئيس السن جريمة يعاقب عليها القانون


عد الخبير القانوني علي التميمي , الاثنين , حادثة الاعتداء على الرئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفق المادة 229 وتصل عقوبتها الى الحس لثلاث سنوات.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المخالفة القانونية التي تم ارتكابها باستبدال رئيس السن محمود المشهداني واضحة لكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت ان يكون محمود المشهداني إضافة الى اثنين من الاحتياط الا ان الأمانة العامة لمجلس النواب لم تلتزم بذلك وتم ترشيح شخصية أخرى غير محددة من قبل مفوضية الانتخابات”.

وأضاف ان “حادثة الاعتداء على رئيس السن تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفق المادة 229 وذلك قيام الاعتداء على موظف خلال عمله وتصل عقوبتها الى السجن لمدة ثلاث سنوات”.

وأوضح التميمي، أنه “مع كل هذا فكان من الأولى من رئيس السن البديل تأجيل الجلسة لمدة يومين تعاطفا مع زميله المشهداني وهذا متاح دستوريا لكون المدة الدستورية حُددت بـ 15 يوما بعد مصادقة النتائج من قبل المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية حددها بثلاثة أيام وبالتالي كان هناك سماح بمدة يومين”. 

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خبير قانوني: حادثة الاعتداء على رئيس السن جريمة يعاقب عليها القانون
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