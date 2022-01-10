كتلة كردية: نخشى تفرد طرف معين بتشكيل الحكومة

أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، الاثنين، انه لا يمكن اختزال المشهد السياسي دون التوافق لتشكيل الحكومة الجديدة، معربةا عن خشيته من تفرد طرف معين بتشكيل الحكومة.

وقال أمين في تصريح صحفي إن “اختزال المشهد بطريقة تهميش الآخرين قد يؤزم الأوضاع السياسية”، مبينا أن “هناك قوى سياسية نافذة في المجتمع العراقي ولا يمكن اختزال المشهد السياسي دون توافق سياسي”.

وأضاف، أن “الحد الأدنى من التوافق لتشكيل الرئاسات الثلاث هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية “، لافتا إلى أن “هناك تخوف من قبل الإطار التنسيقي وبعض القوى التي تشاطره في الرأي بتفرد طرف معين بتشكيل الحكومة الجديدة”.

تجدر الإشارة الى أن نواب الإطار التنسيقي وآخرون مستقلون غادروا ، أمس الأحد، الجلسة البرلمانية بسبب التصويت لمرشح رئاسة البرلمان .