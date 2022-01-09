الإطار التنسيقي يطعن قضائياً بتولي “الدراجي” رئاسة البرلمان

يعتزم الإطار التنسيقي تقديم طعنًا أمام القضاء على تولي الدراجي رئاسة جلسة البرلمان بعد مغادرة المشهداني إلى المستشفى، وفقا لمصادر مطلعة.

وانتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيساً له، وسط فوضى وانسحاب عدد كبير من النواب.

وشهدت الجلسة الاولى تعرض رئيس السن محمود المشهداني للضرب من قبل اعضاء الكتلة الصدرية، واستئناف الجلسة من قبل خالد الدراجي بأعتباره الرئيس الاحتياط، الا ان المشهداني قال في تسجيل صوتي، “انا الرئيس الأكبر سنا قانونيا ورفعت الجلسة ولا يمكن استئناف الجلسة الا باذني”.