الحلبوسي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويرفع جلسة البرلمان

اعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي، الاحد، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قرر رفع جلسة البرلمان.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان إنه "يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية".

وقرر الحلبوسي "رفع الجلسة حتى اشعار اخر".

وانتخب مجلس النواب بدورته الخامسة، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيسا له، لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.