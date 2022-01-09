الإطار التنسيقي: حسمنا الكتلة الأكبر

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحد قوى الإطار التنسيقي، محمد حسن، حسم الكتلة الأكبر لصالح الإطار.

وقال حسن في حديث صحفي، إن "الإطار التنسيقي حسم مسألة الكتلة الأكبر، حيث قدم ورقة بـ88 نائباً إلى رئيس السن خلال جلسة مجلس النواب الأولى في دورته الخامسة".

وأضاف، أن "الجلسة رفعت للتداول بعد أن تقديم إحدى الأعضاء طعناً بترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، ما اثار حفيظة بعض الأعضاء في التيار الصدري، فحصل ما حصل".

وأردف، أن "طرح الكتلة الاكبر من الإطار ليس من أجل ترشيح رئيس الوزراء، ولكن بهدف الخروج بكتلة أقوى لتشكيل حكومة قوية بمشاركة الكتلة الصدرية".

وأتم حسن، "بعد ان فاتحنا بعض المستقلين وإنضمام كتل أخرى لنا بشكل قانوني، تم تشكيل الكتلة الاكبر، وجمعت تواقيع بشكل رسمي".