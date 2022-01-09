الأخبار

الوطني الكردستاني: سنشكل "حجر الزاوية" في الحكومة.. دعوة للإطار والتيار


أكد عضو الحزب الوطني الكردستاني، كاروان أنور، اليوم الأحد، أن الحزبين الكرديين سيشكلان "حجر الزاوية" في الحكومة الجديدة، فيما دعا الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية إلى الإسراع في تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال أنور في حديث صحفي إن "الفوضى التي التي حصلت خلال جلسة اليوم، تعتبر بداية غبر مبشرة للعراقيين الذين يأملون أن تشهد الساعات المقبلة الاتفاق على إنهاء جميع الخلافات السياسية".

وبشأن إمكانية ترشيح برهم صالح مجدداً لرئاسة الجمهورية، أشار إلى "عدم وجود أي اعتراض كردي على التجديد لصالح، رغم عدم ترشيحه بشكل رسمي للمنصب"، متوقعاً أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بصورة سلسلة كما في اختيار رئيس مجلس النواب؛ عازياً ذلك إلى نجاح مشاورات البيتين الكردي والسني، عكس البيت الشيعي الذي يشهد تفاهمات أقل نجاحاً من المكونين الآخرين.

وأوضح، أن "الحزبين الكرديين متفقان وسيشكلان حجر الزاوية في الحكومة الجديدة، من خلال المقاعد التي يملكونها، دون التحالف او الائتلاف مع كتل أخرى"

ودعا عضو الحزب الوطني الكردستاني، "الإطار والتيار الصدري للاختيار فيما بينهم لتشكيل الكتلة الأكبر، التي ستكلف بدورها بتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "عدم الاتفاق سيعرقل هذه التشكيلة"

وتابع، أنه "بعد تنصيب الرئاسات الثلاث، ستبدأ الكتلة الكردية في التفاهمات حول المسائل العالقة مثل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ودور الكرد في إدارة الحكومة العراقية وفق ما تقتضيه مصلحة العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطار التنسيقي يطعن قضائياً بتولي “الدراجي” رئاسة البرلمان
الحلبوسي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويرفع جلسة البرلمان
الإطار التنسيقي: حسمنا الكتلة الأكبر
الوطني الكردستاني: سنشكل "حجر الزاوية" في الحكومة.. دعوة للإطار والتيار
النائب باسم خشان : جلسة البرلمان بعد الاعتداء على المشهداني لا قيمة قانونية او دستورية لها .
بدر النيابية: تم فرض إرادات داخل البرلمان.. التبعات خطيرة
بطريقة غير قانونية انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب لدورة جديدة
بشكل مفاجئ لم يحدث مسبقا ؛ اطفاء التيار الكهربائي في مبنى مجلس النواب العراقي بالتزامن مع العد والفرز اليدوي .
بعملية غير قانونية .. انتهاء عملية التصويت لاختيار أحد المرشحين لرئاسة البرلمان والتوجه لعملية العد والفرز!
تجمعات كبيرة لحمايات وسيارات لمجاميع مجهولة تابعة للتيار الصدري بالقرب من مبنى مجلس البرلمان بالعاصمة.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك