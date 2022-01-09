بدر النيابية: تم فرض إرادات داخل البرلمان.. التبعات خطيرة

أكد عضو كتلة بدر النيابية، همام التميمي، اليوم الأحد، أن الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، شهدت عملية "فرض إرادات"، فيما أشار إلى أن ما مورس داخل الجلسة كان "غير قانونياً".

وقال التميمي في حديث صحفي إن "الانتخابات كانت مزورة والتزوير كان واضحاً، وموقف القضاء في التعامل مع الأمر كان غير ايجابياً".

وأضاف، أن "ما مورس داخل جلسة البرلمان اليوم، كان غير قانونياً حيث تم فرض إرادات داخل مجلس النواب من قبل بعض الأطراف، وسوف تكون تبعات ذلك خطيرة جداً على المستوى الوطني، وسيحدث شرخاً وطنياً".

وتابع التميمي، أن "المشهداني هو رئيس السن، والجلسة بعده أصبحت غير قانونية ومرفوضة من الكتل السياسية التي تعتقد بالديمقراطية".