الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
اعداد النواب الحاضرين الى الجلسة البرلمانية بعد انسحاب بقية الكتل حيث يبدو واضحاً في الصورة ان عدد الحضور اقل من النصاب.
وكالة انباء براثا
86
2022-01-09
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب باسم خشان : جلسة البرلمان بعد الاعتداء على المشهداني لا قيمة قانونية او دستورية لها .
بدر النيابية: تم فرض إرادات داخل البرلمان.. التبعات خطيرة
بطريقة غير قانونية انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب لدورة جديدة
بشكل مفاجئ لم يحدث مسبقا ؛ اطفاء التيار الكهربائي في مبنى مجلس النواب العراقي بالتزامن مع العد والفرز اليدوي .
بعملية غير قانونية .. انتهاء عملية التصويت لاختيار أحد المرشحين لرئاسة البرلمان والتوجه لعملية العد والفرز!
تجمعات كبيرة لحمايات وسيارات لمجاميع مجهولة تابعة للتيار الصدري بالقرب من مبنى مجلس البرلمان بالعاصمة.
قانونيون: المشهداني رفع الجلسة الاولى للبرلمان ولا يمكن اعادة استئناف الجلسة الا بإذنه.
رغم عدم قانونيتها .... البدء بجلسة مجلس النواب وطرح محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني للتصويت لرئاسة مجلس النواب
اعداد النواب الحاضرين الى الجلسة البرلمانية بعد انسحاب بقية الكتل حيث يبدو واضحاً في الصورة ان عدد الحضور اقل من النصاب.
مصدر : نواب الاطار التنسيقي واشراقة كانون و الاتحاد الوطني الكردستاني و الجيل الجديد ينسحبون من الجلسة.
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش الارهابي في كركوك
1323
الامين العام لـ"اوبك+" يزور المراقد المقدسة في كربلاء
384
العامري للوفد الكردي: قدمنا كل مانستطيع من اجل التفاهمات
359
مصدر : الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني بالضرب من قبل الكتلة الصدرية بعد رفعه الجلسة.
354
الشيخ جلال الدين الصغير يزور مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في كرمان
341
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1639.34
الجنيه المصري
92.42
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3703.7
ريال قطري
398.41
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.8
التعليقات
نجم السها
: حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع
:
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم
: الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع
:
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن ....
احسنتم لطرح لدعوة
: البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع
:
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين
: تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع
:
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم
: شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع
:
في اليوم العالمي لحقوق الانسان
بهاء حميد ال شدود
: تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع
:
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك
: السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع
:
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم
: شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع
:
وحي القلم : حيتان البحر!!
رسول حسن نجم
: جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع
:
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم
: أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع
:
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك