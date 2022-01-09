في اول تصريح له بعد خروجه من المستفى ...المشهداني : لازلت رئيسا للسن، رفعت الجلسة ولا يمكن استئناف الجلسة الا بإذني !

تحدث رئيس السن في مجلس النواب محمود المشهداني حول الاعتداء الذي جرى عليه من قبل نواب الكتلة الصدرية

وقال المشهداني تعرضت لاعتداء وضغط نفسي من بعض النواب فغادرت قاعة مجلس النواب بعد ان اعلنت طلب المداولة لسؤال المستشار القانوني عن الطعن المقدم على ترشيح السيد الحلبوسي

واضاف ذهبت الى المستشفى القريب من قاعة المجلس لإجراء فحوصات بعد شعوري بالجهد والتعب نتيجة الاعتداء ولازلت رئيسا للسن واتمتع بكامل صحتي وسأعلن وقت استئناف الجلسة قريبا