رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة البرلمانية

تولى النائب خالد الدراجي، اليوم السبت، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن "رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة".

وتعرض رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، لوعكة صحية؛ وذلك بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، اثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.