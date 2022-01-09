رئيس السن يرفع جلسة البرلمان للتداول

رفع رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاحد، جلسة البرلمان للتداول؛ بعد حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

وذكر مصدر صحفي انه "المشهداني قرر رفع الجلسة للتداول، بعد تقديم الاطار التنسيقي والتيار الصدري لوثيقتين حول كونهما الكتلة الاكبر، ما أثار مشادات حادة بين الطرفين".

واضاف ان "الاطار قدم قائمته بـ 88 نائبا، فيما قدم التيار الصدري قائمة بـ 76 نائبا لتندلع، مشادات كلامية بين الكتلتين ادت الى اصدار رئيس السن قرارا برفع جلسة البرلمان للتداول".