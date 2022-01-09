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رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه


أعلن رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن "رئيس السن محمود المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه".

وتولى المشهداني، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى، للدورة الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 325 نائباً. فيما أدى النواب الحاضرون اليمين الدستورية.

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