الكشف عن أبرز المرشحين لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب

كشف مصدر سياسي، اليوم الأحد، عن أبرز المرشحين لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وقال المصدر إن "أهم المرشحين لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، هم كل من، احمد الاسدي، وحاكم الزاملي، ومحمد الصيهود، وعالية نصيف وعلاء الركابي، وعدنان فيحان".

وكان الاطار التنسيقي، قد عقد اجتماعا في وقت سابق من اليوم الأحد، مع الكتل الأخرى، طرح فيه أسم النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، كمرشح لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان.

من جانبها، رشحت الكتلة الصدرية، حاكم الزاملي كنائب اول لرئيس البرلمان.