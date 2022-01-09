محافظ البصرة يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب

أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الأحد، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.

وقال العيداني بحسب وثيقة إنه "نزولا عند رغبة جماهير محافظة البصرة لغرض استمرارنا في ادارة المحافظة ولتحقيق الاستقرار ولضمان حقوق المحافظة من الناحية الادارية والبرلمانية ولمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النهائية بموجب كتابها المرقم بالعدد 83/ مكتب/ 2021/ 1497 في 27/12/2021، ولصدور المرسوم الجمهوري المرقم 66 المتضمن دعوة اعضاء البرلمان في مجلس النواب للدورة الخامسة يوم 9/1/ 2022، فانني اقدم استقالتي من عضوية مجلس النواب ولا مانع لدي وفق القانون من استبدالي لاقرب المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الاولى في محافظة البصرة".

يذكر ان محافظ الانبار علي فرحان، كان أيضا قد قدم استقالته من عضوية مجلس النواب وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى بدورتها الجديدة.